NVM start proef om doorstroming woningmarkt te stimuleren

Makelaars starten met een proef om het aankomend woningaanbod eerder in kaart te brengen. De brancheorganisatie Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) wil daarmee onderzoeken of de noodzakelijke doorstroming op de woningmarkt hiermee een impuls kan krijgen. De woningmarkt zit door het steeds verder opdrogende aanbod stevig op slot.

Woningbezitters willen volgens de NVM eerst een nieuwe woning kunnen kopen voor ze hun huidige woning te koop aanbieden. Door het aankomend aanbod voor iedereen online zichtbaar te maken, wil de brancheorganisatie kijken of woningbezitters meer vertrouwen krijgen in het vinden van een toekomstige nieuwe woning. Dat zou kunnen leiden tot meer beweging en doorstroming in de aankoop en verkoop van woningen.

De NVM heeft al een onderzoek laten uitvoeren naar het plan. Daaruit blijkt dat ruim 85 procent van de consumenten met verhuisplannen graag gebruik zou willen maken van dit initiatief. Woningbezitters en woningzoekers willen vooral weten welke huizen er binnenkort op de markt komen. Daarnaast zien woningbezitters de voordelen om de interesse in hun huidige huis alvast te kunnen nagaan. Van de woningeigenaren is 75 procent bereid om de huidige woning aan te melden via aankomend aanbod.

De proef loopt volgens planning tot eind 2022 waarna de resultaten en effecten worden geëvalueerd. De uitkomsten van de proef bepalen volgens de NVM of het initiatief wordt omgezet in een permanente dienst voor alle consumenten.