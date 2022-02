Omzet T-Mobile Nederland stijgt tot meer dan 2 miljard euro

Telecombedrijf T-Mobile Nederland heeft vorig jaar de omzet zien stijgen tot meer dan 2 miljard euro, onder meer geholpen door verdere groei van het klantenbestand. Inmiddels maken bijna 7 miljoen mobiele klanten gebruik van het netwerk van T-Mobile Nederland en zijn er 739.000 klanten voor vaste aansluitingen.

De omzet steeg met meer dan 6 procent. Behalve de merken T-Mobile en Tele2 horen ook Ben en Simpel bij de onderneming. Volgens T-Mobile Nederland kwamen er vorig jaar 192.000 nieuwe mobiele klanten bij en 57.000 klanten voor vaste aansluitingen. De bedrijfswinst nam met ruim 14 procent toe naar 635 miljoen euro.

Topman Søren Abildgaard is erg tevreden met de resultaten en het passeren van de mijlpaal van 2 miljard aan omzet. Volgens hem is er nu al 26 kwartalen op rij sprake van groei van het aantal klanten, ondanks de winkelsluitingen als gevolg van de coronamaatregelen. T-Mobile Nederland is nu de grootste mobiele aanbieder van Nederland en wil nog verder groeien.

T-Mobile Nederland is bezig 1 miljoen huishoudens te voorzien van supersnel internet via het netwerk van Open Dutch Fiber, met name in steden als Amsterdam, Delft, Haarlem, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven. In totaal kan het bedrijf nu supersnel internet bieden aan meer dan 3,3 miljoen huishoudens. Het is uiteindelijk de bedoeling dat alle huishoudens en bedrijven in ons land supersnel internet kunnen kiezen bij T-Mobile Nederland.

In september werd bekend dat T-Mobile Nederland wordt overgenomen door de investeerders Apax Partners en Warburg Pincus voor 5,1 miljard euro. Het Britse Apax en het Amerikaanse Warburg Pincus trekken gezamenlijk op bij de overname van T-Mobile Nederland. Ze krijgen daarbij de 75 procent in handen die Deutsche Telekom in bezit had, maar ook het resterende belang van het Zweedse Tele2 in T-Mobile Nederland. Volgens Abildgaard moet de overname voor het einde van het eerste kwartaal worden afgerond.

Abildgaard zei verder dat T-Mobile Nederland goed is voorbereid op hybride werken nu de coronamaatregelen steeds verder worden versoepeld. De werknemers hebben zich volgens hem goed aangepast aan dat hybride model, waarbij deels thuis en deels op kantoor wordt gewerkt. Er zijn veel veranderingen aangebracht in de inrichting van kantoorruimtes om beter te kunnen werken en volgens Abildgaard is een goede balans tussen werk en privé van groot belang voor het personeel.