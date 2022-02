OTTO helpt familie uitzendkrachten bij vlucht uit Oekraïne

Het Nederlandse uitzendconcern OTTO Work Force probeert de families van Oekraïense uitzendkrachten te helpen om naar Polen te vluchten. Met busjes worden ze naar de grens gebracht, die ze dan zelf moeten oversteken. “Na de grens vangen wij ze weer op en regelen we onderdak”, vertelt topman Frank van Gool na eerdere berichtgeving door NU.nl.

OTTO heeft in totaal zo’n 3000 Oekraïners aan de slag in Polen. Ze werken bijvoorbeeld in de logistiek of sleutelen elektrische motoren in elkaar voor Toyota. Als hun familie graag Oekraïne uit wil, dan komt Van Gool hen tegemoet. Hij heeft de afgelopen weken honderden bedden geregeld in Polen in de buurt van de grens met het buurland.

Donderdag hadden in de loop van de dag al tientallen mensen gebruikgemaakt of aangegeven gebruik te willen maken van zijn hulp. Maar er zouden ook “schrijnende gevallen” zijn. Dan werkt een man bijvoorbeeld in Polen en wil zijn vrouw met een kind van vier de grens over, legt hij uit. Om een minderjarig kind mee te nemen heb je als ouder alleen bepaalde papieren nodig. In Oekraïne moet dat volgens Van Gool zelfs bij de notaris zijn geregeld, en niet iedereen heeft dat van tevoren gedaan.

OTTO heeft in Oekraïne zelf ook nog zo’n honderd werknemers op ondersteunende kantoren. Daar zitten geen Nederlanders bij. Verder zijn de Oekraïense uitzendkrachten eigenlijk alleen maar in Polen actief, en niet bijvoorbeeld in Nederland. Van Gool zegt dat het voor iemand uit Oekraïne heel moeilijk is om in Nederland een werkvergunning te krijgen, maar in Polen gaat dat wel makkelijk vanwege een oud verdrag hierover tussen Polen en Oekraïne.

De onderneming met hoofdkantoor in Venray bestaat sinds 2000 en is naar eigen zeggen de grootste internationale arbeidsbemiddelaar in Europa. In landen als Nederland, Duitsland en Polen zijn via OTTO in totaal meer dan 25.000 flexwerkers aan de slag.