Russische inval Oekraïne zorgt voor dieprode beurzen

De Europese aandelenbeurzen stonden donderdag diep in het rood. Beleggers dumpten hun aandelen en gingen op zoek naar veiligere havens zoals goud in een reactie op de Russische invasie in Oekraïne. De Verenigde Staten en de Europese Unie hebben al aangekondigd met nieuwe “zware sancties” tegen Rusland te komen. De olieprijzen schoten daardoor verder omhoog.

Volgens voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie zal de EU de toegang van Russische banken tot de Europese markt bevriezen. Grote Europese banken als ING, BNP Paribas en Deutsche Bank zakten daardoor tot ruim 8 procent.

De AEX-index op Beursplein 5 leed rond het middaguur een verlies van 3,4 procent tot 703,23 punten. De hoofdindex dreigt daarmee onder de 700 punten te zakken. Dat zou voor het eerst sinds mei vorig jaar zijn. De MidKap zakte 3,7 procent tot 990,40 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen raakten tot 4,5 procent kwijt.

In Moskou, waar de beurshandel enige uren werd opgeschort, daalde de RTSI-graadmeter ruim een derde in waarde. Het Russische staatsoliebedrijf Rosneft verloor 35 procent. Aardgasbedrijf Gazprom zakte dik 30 procent en de Russische bank Sberbank kelderde 45 procent. De Russische roebel zakte tot het laagste niveau ooit ten opzichte van de dollar.

Voor olie werd voor het eerst sinds 2014 meer dan 100 dollar per vat betaald. Brentolie werd 8,7 procent duurder op 105,26 dollar per vat en Amerikaanse olie kostte 8,6 procent meer op 100,06 dollar per vat. Rusland is een grote olieproducent en handelaren vrezen voor een verstoring van de Russische olieleveringen. Ook de gasprijs ging hard omhoog aangezien Rusland een belangrijke leverancier is.

Olie- en gasconcern Shell was de enige stijger in de AEX met een winst van dik 2 procent dankzij de sterk gestegen olieprijzen. Naast ING (min 7 procent) behoorden fintechbedrijf Adyen en de chipbedrijven ASML, ASMI en Besi tot de grootste dalers, met verliezen tot 6,8 procent.

In de MidKap was flitshandelaar Flow Traders, die juist profiteert van grote koersbewegingen op de beurzen, een schaarse winnaar met een winst van 0,9 procent. De kwartaalcijfers van bedrijven als metalengroep AMG (min 1,5 procent) en industrieel toeleverancier Aalberts (min 5,5 procent) werden ondergesneeuwd door de militaire actie van Rusland in Oekraïne.

Rolls-Royce zakte 18 procent in Londen na tegenvallende vooruitzichten. Topman Warren East kondigde tevens aan eind dit jaar op te stappen bij de Britse fabrikanten van vliegtuigmotoren. Het Britse defensieconcern BAE Systems won daarentegen 6 procent. Carlsberg verloor 3,8 procent in Kopenhagen. Het Deense bierconcern staakt de activiteiten in twee brouwerijen in Oekraïne.

De goudprijs bereikte het hoogste niveau in meer dan een jaar tijd. Het edelmetaal werd dik 3 procent duurder op 1972 dollar per troy ounce, of 31,1 gram. De euro was 1,1175 dollar waard, tegen 1,1318 dollar een dag eerder.