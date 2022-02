Staalconcern ArcerlorMittal legt Oekraïense fabriek nagenoeg stil

Staalconcern ArcelorMittal sluit zijn ijzerertsmijnen bij zijn staalfabriek in Oekraïne wegens de Russische aanval op het land. De productie in de staalfabriek zelf in de stad Kryvy Rih, 350 kilometer ten zuiden van hoofdstad Kiev, zal worden teruggebracht tot een technisch verantwoord minimum, meldt de multinational via Twitter.

ArcelorMittal Kryvyi Rih, zoals de Oekraïense dochteronderneming voluit heet, is een van de grootste metaalbedrijven van het land. Het moederbedrijf meldt ook plannen klaar te hebben om personeel ter plaatse in veiligheid te brengen, zonder in details te treden.

Metaalprijzen stegen hard als gevolg van de Russische inval in Oekraïne. Het land is rijk aan ijzererts en andere metalen en de toevoer daarvan zal mogelijk sterk verstoord raken door de oorlogssituatie daar.