Voedselprijs stijgt door duurdere gewassen als tarwe en palmolie

Door de sterk opgelopen prijzen van gewassen als tarwe en palmolie neemt de vrees toe dat ook voeding nog sneller duurder zal worden. Die bezorgdheid werd donderdag alleen maar groter nadat Russische troepen delen van Oekraïne binnenvielen. Die landen zijn belangrijke leveranciers van granen en eetbare oliën.

Oekraïne en Rusland zijn bijvoorbeeld goed voor ongeveer een kwart van de wereldwijde handel in tarwe en voor een vijfde van de verkoop van maïs. Verder zijn de landen goed voor 80 procent van de wereldwijde export van zonnebloemolie. De crisis heeft de tarweprijs naar het hoogste niveau sinds 2012 gestuwd. Ook mais en sojabonen werden duurder. De prijs van palmolie steeg tot recordhoogte.

Russische troepen trokken steden in Oekraïne binnen nadat president Vladimir Poetin aankondigde het land te willen demilitariseren. Dit leidde donderdag ook tot sterke stijgingen van grondstofprijzen. Voor het eerst sinds 2014 moest voor Brentolie meer dan 100 dollar per vat worden betaald.

Een ander probleem is de droogte in Zuid-Amerika die de vooruitzichten voor de sojavoorraden heeft vertroebeld. Palmolie, dat wordt gebruikt in duizenden producten van koekjes tot shampoo, wordt ook fors duurder doordat een tekort aan arbeidskrachten de productie van de belangrijkste producent Maleisië beperkt.

De inflatievooruitzichten worden nog verergerd door de stijgende kosten van meststoffen. De markt voelt nu al de druk van de verminderde kaliumleveringen uit Belarus na de sancties van de Verenigde Staten. Elke vermindering van de export van voedingsstoffen uit Rusland zal de prijsdruk verder opvoeren. Als boeren minder meststoffen gaan gebruiken, kan dit leiden tot minder oogsten wat de voedselprijzen verder onder druk kan zetten.

Dit alles zou kunnen leiden tot hogere prijzen in de supermarkten, omdat de productie van alles, van pasta tot chocolade, duurder wordt. Volgens Rabobank-analisten is de Russisch-Oekraïense crisis een grote zorg voor plantaardige olie, tarwe en maïs. Volgens de bank is al van het begin van dit jaar sprake van lage voorraden in veel landbouwgrondstoffen. Rabobank denkt wel dat prijsstijging in de schappen van de supermarkten kleiner zullen zijn, aangezien de grondstoffenprijzen slechts een relatief klein deel uitmaken van de prijzen van de eindproducten.