ECB-econoom: groei eurozone krijgt tik door oorlog Oekraïne

Philip Lane, hoofdeconoom van de Europese Centrale Bank (ECB), verwacht dat de oorlog in Oekraïne de economische groei in de eurozone aantast. Dat heeft Lane volgens ingewijden donderdag gezegd tijdens een bijeenkomst van de beleidsmakers van de centrale bank in Parijs.

De groei van de economie, die eerder op 4,2 procent werd geschat, zou vanwege een terugval van de handel met Oekraïne en Rusland lager uit kunnen vallen. Ook hogere energieprijzen als gevolg van de oorlog kunnen de groei drukken, net als sancties tegen Rusland en het wegvallen van gasleveringen uit dat land.

Lane kwam met drie scenario’s waarvan het middelste scenario uitgaat van een daling van de groei met 0,3 à 0,4 procentpunt. Dat zou dus betekenen dat de economie van de eurozone dit jaar met 3,8 à 3,9 procent toeneemt. De hoofdeconoom kwam ook met een ‘ernstig scenario’ dat uitging van een daling met 1 procentpunt, dus tot een groei van 3,2 procent.

Hoe sterk de economie per land groeit hangt af van de mate waarin ze handelen met Rusland en Oekraïne, maar ook in hoeverre de industrie en de stroomopwekking afhankelijk zijn van Russisch gas. Als een economie snel groeit levert dat over het algemeen meer investeringen en geld op en ook meer banen. Groeit een economie echter te snel, dan kunnen er ook tekorten aan personeel ontstaan.

In een ‘mild scenario’ heeft de oorlog geen gevolgen op de Europese economie. Dat wordt echter als onwaarschijnlijk beschouwd. De ingewijden omschreven de schattingen van Lane als “ruwe, voorlopige” berekeningen, die grotendeels gebaseerd waren op de ontwikkeling van de grondstofprijzen. De hoofdeconoom zal tijdens de beleidsvergadering van de ECB op 10 maart met meer verfijnde voorspellingen komen.

Lane presenteerde geen nieuwe inflatieverwachtingen, maar zei wel voor dit jaar een duidelijk hogere inflatie te verwachten dan in eerdere prognoses. Daarbij tekende hij wel aan dat de inflatieverwachting aan het einde van de voorspellingsperiode van de ECB nog steeds onder de doelstelling van 2 procent zou kunnen liggen. Die van de centrale bank strekt zich momenteel uit tot 2024. Omdat de inflatie op die middellange termijn nog onder de 2 procent blijft, meent de ECB voorlopig nog niet aan de rente te hoeven morrelen.