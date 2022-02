Economen: oorlog Oekraïne kan inflatie eurozone verder aanjagen

De sterk stijgende grondstoffenprijzen door de oorlog in Oekraïne zullen de inflatie in de eurozone waarschijnlijk verder gaan aanjagen, aldus economen van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs. Zij denken dat de inflatie in mei zal stijgen naar een piek van 6,5 procent om dan tegen het einde van het jaar af te zwakken naar 5,4 procent. In januari was de inflatie in het eurogebied 5,1 procent.

Door de Russische invasie van Oekraïne zijn de olie- en gasprijzen sterk gestegen door zorgen over verstoringen van de leveringen vanuit Rusland vanwege de westerse sancties. Ook andere grondstoffen zoals metalen en landbouwproducten gaan in prijs omhoog. Deze kosten zorgen weer voor hogere prijzen voor bedrijven die weer doorgerekend gaan worden in de verkoopprijzen. Daardoor komt de koopkracht van consumenten steeds sterker onder druk te staan.

Het Duitse onderzoeksinstituut Ifo denkt ook dat vanwege het conflict het prijspeil sterker zal toenemen dan eerder gedacht.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft al aangegeven de gevolgen van de oorlog nauwlettend in de gaten te houden. Vanwege de hoge inflatie zou de ECB dit jaar de rente kunnen gaan verhogen. Maar door het verstorende effect van de oorlog in Oekraïne voor de Europese economie kan de ECB ook voorzichtiger worden met een renteverhoging en de afbouw van steunmaatregelen.