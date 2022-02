Economisch vertrouwen eurozone licht gestegen in februari

Het economisch vertrouwen van consumenten en bedrijven in de eurozone is in februari licht gestegen. Vooral in de dienstensector, waartoe bijvoorbeeld de horeca, vervoersbedrijven en bioscopen behoren, nam het vertrouwen toe dankzij de versoepelingen van de coronamaatregelen. Ook bij winkeliers nam het vertrouwen verder toe.

De graadmeter van de Europese Commissie voor het economisch sentiment in het eurogebied steeg met 1,3 punten tot 114 punten. In de industrie bleef het vertrouwen vrijwel stabiel, terwijl het consumentenvertrouwen licht afnam. In de bouwsector was sprake van een verbetering van het sentiment.

Binnen de grootste economieën van Europa waren in Spanje, Frankrijk, Duitsland en Italië stijgingen te zien. In Nederland en Polen zwakte het vertrouwen juist af, aldus Brussel.