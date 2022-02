Europese beurzen tonen herstel na koersdreun

De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag hersteld van het forse verlies een dag eerder, toen de inval van Rusland in Oekraïne voor grote nervositeit op de handelsvloeren zorgde. Ook op andere Europese beurzen veerden de belangrijkste graadmeters weer op.

De oorlog in Oekraïne zal naar verwachting wel boven de markten blijven hangen. Maar tegelijkertijd verwerken beleggers de mededeling van Rusland bereid te zijn tot onderhandelingen in Minsk, hoewel dit niet tot een afname van het militaire geweld in Oekraïne lijkt te zorgen.

ArcelorMittal was van de hoofdfondsen de sterkste stijger met een winst van zo’n 10 procent. Een staalfabriek van het concern in India meldde meer te produceren voor defensiematerieel. Daarnaast zijn de prijzen voor metaal en ertsen door de oorlogssituatie ook gestegen, en het bedrijf heeft mijnbouwactiviteiten.

De AEX eindigde 2,7 procent hoger op 727,85 punten, waarmee het verlies van donderdag nagenoeg is goedgemaakt. Alleen muzieklabel Universal Music Group was de enige duidelijke verliezer met een min van 2 procent, alle andere hoofdfondsen eindigden hoger. De MidKap liet hetzelfde beeld zien met een winst van 3,4 procent tot 1028,37 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot zo’n 4 procent.

Ook de belangrijkste graadmeters van de beurs in Moskou gingen hard omhoog. De RTS won ruim 26 procent na een vrije val op donderdag. Bezien over de hele week staat de voor buitenlandse beleggers toonaangevende index voor de Russische beurs nog wel op verlies.

In de MidKap steeg baggeraar Boskalis 7,7 procent na een koopadvies van Jefferies. Speciaalchemiebedrijf Corbion daalde 1,4 procent na tegenvallende resultaten. Biotechnoloog Galapagos, die ook met cijfers kwam, klom 3,7 procent.

In Londen steeg Pearson meer dan 12 procent na goed ontvangen resultaten van de Britse uitgever. Ook gaat het bedrijf eigen aandelen inkopen. Herverzekeraar Swiss Re boekte afgelopen jaar minder winst dan verwacht en zakte ruim 4 procent in Zürich.

De olieprijzen zakten na de forse opmars een dag eerder. Brentolie werd 2,5 procent goedkoper op 96,21 dollar per vat en de prijs van Amerikaanse olie daalde 2,1 procent tot 90,88 dollar. De Verenigde Staten lijken de Russische oliebranche min of meer te sparen bij de sancties tegen het land. Ook willen de VS meer strategische oliereserves vrijgeven.

De euro was 1,1258 dollar waard, tegen 1,1137 dollar een dag eerder.