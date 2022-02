Grote vraag naar cashgeld bij Poolse tak ING door oorlog Oekraïne

ING merkt dat er extra veel cashgeld uit de muur wordt gehaald in Polen. De vraag naar contanten bij geldautomaten en bankkantoren is fors gestegen, heeft topman Brunon Bartkiewicz van ING Bank Śląski gezegd in een interview met zakennieuwssite Business Insider Polska. ING Bank Śląski is de Poolse dochter van het financiële concern.

Bartkiewicz gaf geen specifieke cijfers. Wel zei hij er vanuit te gaan dat de situatie in de komende dagen zal stabiliseren. Poolse banken zijn volgens hem namelijk stabiel en er zou in het buurland van Oekraïne ook helemaal geen risico bestaan dat mensen binnenkort opeens niet meer bij hun spaargeld kunnen komen.

De baas van ING Bank Śląski, in grootte de vijfde bank van Polen, merkt wel dat er de laatste tijd meer zogeheten ddos-aanvallen afgevuurd worden op zijn bank. Dan proberen criminelen bijvoorbeeld de website plat te leggen door de systemen te bestoken met dataverkeer, zodat ze overbelast raken en onbereikbaar worden. Volgens Bartkiewicz hebben die cyberaanvallen geen hele grote impact, zijn bank zou goed voorbereid zijn om ze af te slaan.