Kendrion hoopt op afzwakking leveringsproblemen later dit jaar

De producent van elektromagnetische componenten Kendrion hoopt dat de wereldwijde verstoringen in de toeleveringsketens in de tweede helft van dit jaar zullen afzwakken. Het bedrijf is onder meer een belangrijke toeleverancier aan de auto-industrie. Door bijvoorbeeld tekorten aan computerchips hebben veel autobouwers minder kunnen produceren.

Door die lagere autoproductie had Kendrion ook tegenwind bij zijn automotive-activiteiten. Voor dit jaar wordt door marktonderzoekers verwacht dat de productie in de autosector zal kunnen herstellen, wat weer gunstig zal zijn voor Kendrion. De onderneming levert ook technologie voor elektrische auto’s.

Maar het bedrijf is verder ook sterk vertegenwoordigd in systemen voor de energietransitie, zoals industriële remmen die onder meer worden gebruikt in windmolens. Volgens topman Joep van Beurden komt nu 80 procent van de omzet uit producten die gerelateerd zijn aan de energietransitie.

De omzet van Kendrion ging vorig jaar met 17 procent omhoog naar 464 miljoen euro. Daarbij werd een bedrijfsresultaat behaald van 27,8 miljoen euro, wat bijna een verdubbeling is ten opzichte van een jaar eerder. Van Beurden stelt dat het concern sterke resultaten heeft behaald onder moeilijke marktomstandigheden.