Telecomconcern KPN laat klanten gratis bellen naar Oekraïne wegens de inval van Rusland in dat land. De oorlogssituatie gaat de onderneming aan het hart, zo staat op de site van KPN.

De maatregel geldt in ieder geval tot eind maart. Ook klanten van KPN die in Oekraïne zijn kunnen gratis sms’en, bellen of mobiel internetten.