NS komt met cijfers over 2021, blik op impact coronacrisis

De Nederlandse Spoorwegen (NS) publiceren de financiële cijfers over 2021. Daarbij zal vooral worden gelet op de impact van de coronacrisis op de prestaties van de NS. Eerder werd al bekend dat het aantal reizigers vorig jaar door de lockdownmaatregelen nog altijd fors lager was dan voor de uitbraak van de pandemie.

De NS had eind vorig jaar al gemeld dat er dagelijks gemiddeld 611.000 reizigers werden vervoerd, een ruime halvering ten opzichte van 2019, toen er nog geen corona was. Daarmee zijn de reizigersaantallen in vergelijking met 2020 maar beperkt toegenomen, bijvoorbeeld door het thuiswerkadvies en andere coronamaatregelen waardoor minder mensen de trein pakten.

In de eerste helft van 2021 leed de NS een miljoenenverlies als gevolg van de pandemie. Het bedrijf loopt door de crisis miljarden aan inkomsten mis. Om de NS te ondersteunen krijgt de spoormaatschappij financiële steun van de overheid.

Het bedrijf heeft verder ook te maken met uitval van personeel vanwege ziekte door een coronabesmetting en de quarantaineregels. Dat heeft ertoe geleid dat soms minder treinen konden rijden op bepaalde trajecten. Ook bij spoorwegbeheerder ProRail is er sprake van personeelstekorten.

Daarnaast heeft de NS gezegd dat de agressie op de stations en in de treinen afgelopen jaar is toegenomen. Om daar beter tegen op te kunnen treden heeft de NS het ministerie van Justitie en Veiligheid opgeroepen om speciale NS-medewerkers van Veiligheid & Service extra bevoegdheden te geven.