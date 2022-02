Problemen verwacht voor ondernemers Nederland door inval Oekraïne

Heel veel Nederlandse ondernemers zullen geraakt worden door de inval van Rusland in Oekraïne, verwacht ondernemersorganisatie evofenedex. Daarbij waarschuwt de organisatie voor een toename in cyberaanvallen op “gevoelige infrastructuur”, die onder meer transportsystemen kunnen raken. In 2018 trof een cyberaanval uit Rusland op Oekraïne ook Nederlandse systemen, aldus de organisatie.

“De militaire inval van Rusland in Oekraïne heeft vergaande gevolgen voor handel en logistiek met Oekraïne en de omliggende regio”, schrijft de ondernemersvereniging. Dat komt volgens de organisatie door de sancties die de internationale gemeenschap oplegt aan Rusland.

De belangenclub verwacht ook dat het sanctiepakket dat de Europese Unie nog bekend moet maken verdere gevolgen zal hebben. De organisatie zegt dat de inval al invloed heeft op verzekeringen, zoals krediet- en transportverzekeringen.

Evofenedex benadrukt dat de inval met name veel gevolgen heeft voor het vervoer van, naar en door Oekraïne. Zo zijn er strengere controles en langere wachttijden bij de diverse landen waaraan Oekraïne grenst die nog wel open zijn. De grens tussen Oekraïne en Rusland alsook Belarus is dicht.

De internationale scheepvaart ondervindt ook hinder vanwege gesloten en beschadigde Oekraïense zeehavens Odessa en Marioepol. De internationale zeevaart voor de kust van Oekraïne is “volledig gestremd”, zegt de organisatie. Ook de internationale luchtvaart kan niks meer, omdat het luchtverkeer boven Oekraïne en Moldavië is gestaakt door luchtgevechten en bombardementen. De bombardementen hebben daarnaast vliegvelden ernstig beschadigd.

FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie, heeft vanwege de inval een meldpunt geopend. Daarmee wil de organisatie inzicht krijgen in de gevolgen van de inval en de tot nu toe opgelegde sancties. FME zegt zich “grote zorgen” te maken om de inval en volgt de situatie “nauwlettend”. Donderdag zei de organisatie al dat de gevolgen afhankelijk zijn van de duur van het conflict en de aard van de sancties. FME zei ook al rekening te houden met een terugloop van de export van machines en technologie op de korte termijn.