Reclame met SpongeBob op Big Mac-doosje mag niet

McDonald’s is aangesproken door de Reclame Code Commissie wegens onlinereclames met kinderidolen als SpongeBob en DC-superhelden. Hiermee zou de fastfoodketen zijn boekje te buiten zijn gegaan en de code hebben overtreden. McDonald’s wordt bevolen om niet meer op deze manier reclame te maken voor kinderen.

Zo stond er op Instagram een afbeelding van een Big Mac-verpakking met bovenop het doosje een speelfiguur van SpongeBob. Die was door een franchisenemer in Amsterdam online gezet. Daarnaast stond er op de website van McDonald’s zelf een plaatje van DC-superhelden op de voorkant van een Happy Meal.

Hierover had Foodwatch klachten ingediend. Daarbij benadrukte die consumentenorganisatie dat ooit is afgesproken dat voedingsbedrijven als McDonald’s dergelijke idolen voor jongere kinderen helemaal niet mogen gebruiken voor hun reclames. Foodwatch vindt het een goede zaak dat de commissie dit in haar uitspraak heeft bevestigd.

Maar eigenlijk had het team van de waakhond nog veel meer klachten over reclame-uitingen van McDonald’s. Daar waar de keten volgens Foodwatch de grens opzoekt, zoals bij het verloten van cadeautjes voor Instagrammers of YouTube-advertenties bij onder kinderen populaire influencers, ging de commissie niet mee in de bezwaren van de organisatie.

Dat laatste betreurt campagneleider Elif Stepman van Foodwatch. “Populaire influencers maken via sociale media reclame voor junkfood van McDonald’s. Oók influencers die razendpopulair zijn bij kinderen. Door het grijs gebied in de regelgeving kunnen ze dit blijven doen.” Stepman vindt daarom dat de zelfregulering van de Reclame Code Commissie en voedingsindustrie faalt en roept op tot een totaalverbod op kindermarketing, tot 18 jaar, voor alle producten die buiten de zogeheten Schijf van Vijf vallen.

McDonald’s laat weten kennisgenomen te hebben van de uitspraak van de commissie. De keten kan zich naar eigen zeggen vinden in het oordeel. Nadat de zaak vorig jaar aanhangig was gemaakt is McDonald’s al begonnen met het kritisch tegen het licht houden en aanpassen van de eigen werkwijze. Met betrekking tot de kritiek over influencers wil het horecabedrijf verder nog kwijt dat die reclame-uitingen primair gericht zijn op een doelgroep ouder dan 16 jaar.