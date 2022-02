Rusland definitief niet meer welkom bij OESO

Rusland is definitief niet meer welkom bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), een overlegorgaan van 38 landen voor economisch en sociaal beleid. Gesprekken over toetreden van de Russen zijn formeel beëindigd. De OESO schortte het toetredingsproces al op in 2014, toen de Russen het schiereiland de Krim innamen.

De raad van de OESO, die bestaat uit ambassadeurs van alle lidstaten, heeft secretaris-generaal Mathias Cormann ook verzocht het Moskouse kantoor van de organisatie te sluiten. Daarnaast willen de leden niet meer dat hij Russische ministers of functionarissen uitnodigt voor overleg. Eventuele met Russische giften gefinancierde projecten moet hij wat de raad betreft ook tegenhouden. De komende dagen kijkt de OESO ook nog kritisch naar andere vormen van samenwerking met Rusland.

De OESO zegt solidair te zijn met Oekraïne, dat op dit moment wordt aangevallen door een grote Russische troepenmacht. Het samenwerkingsverband bestudeert ook de maatschappelijke en economische gevolgen van de oorlog, die onder andere tot hoge energieprijzen en schaarste aan graan kan leiden.

Behalve de 38 leden van de OESO, waaronder Nederland, overlegt de organisatie met veel meer landen over mondiale thema’s. Zo voerden landen onder de paraplu van de OESO onderhandelingen over een hervorming van internationale belastingregels voor multinationals die belastingontwijking moeten voorkomen.