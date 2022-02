Rusland sluit luchtruim voor Britse vliegtuigen na ban Aeroflot

Rusland heeft het luchtruim gesloten voor alle in het Verenigd Koninkrijk geregistreerde vliegtuigen. Dat betekent dat zij niet meer naar Rusland mogen vliegen, maar ook niet meer over Rusland heen mogen vliegen op weg naar andere bestemmingen, heeft de Russische luchtvaartautoriteit bekendgemaakt. Daarmee reageert Rusland op een Brits verbod op Aeroflot-vluchten naar Groot-Brittannië.

De Britten legden Rusland donderdag een reeks sancties op vanwege de inval in Oekraïne. Een daarvan was het opschorten van de vergunning van de Russische luchtvaartmaatschappij Aeroflot om vluchten uit te voeren van en naar het Verenigd Koninkrijk. Ook andere Russische luchtvaartmaatschappijen worden aangepakt, stelde transportminister Grant Shapps. Ze mogen ook geen gebruik meer maken van het Britse luchtruim.

De Russische tegenmaatregel treft vooral British Airways. Vluchten van dat bedrijf naar en van Azië gaan vaak over Rusland heen. Omvliegen kan aanzienlijk meer tijd en brandstof kosten, al zei moederbedrijf IAG voor de Russische sanctie het luchtruim van Rusland al te mijden. Dat had volgens topman Luis Gallego tot nu toe beperkte gevolgen. Daarbij moet aangetekend worden dat vliegen naar Azië nog altijd op een veel lager niveau is dan voor de coronacrisis door strenge coronamaatregelen in onder meer China en Hongkong.

IAG maakte afgelopen jaar nog altijd veel verlies vanwege corona. De omzet steeg wel met 8 procent, maar ligt nog altijd ver onder het niveau van voor corona. Wel trekt de markt voor vliegreizen weer aan. Toch bleef onder de streep een verlies van 2,9 miljard euro over. Een jaar eerder was dat 6,9 miljard euro.

IAG, waar ook het Spaanse Iberia en het Ierse Aer Lingus bij horen, verwacht dat het herstel doorzet nu de coronapandemie op steeds meer plekken onder controle komt. Het bedrijf ziet dat zakenreizen weer toenemen en rekent op een “sterke zomer”, maar voorziet in het lopende kwartaal nog wel een stevig verlies.