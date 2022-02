Wereldhandel gegroeid ondanks opkomst omikron

De wereldhandel is in december toegenomen ondanks de opkomst van de omikronvariant van het coronavirus en de beperkende maatregelen tegen de pandemie. Volgens cijfers van het Centraal Planbureau (CPB) steeg het handelsvolume die maand met 1,1 procent ten opzichte van november.

Volgens het CPB was er groei van de handel te zien voor onder meer de Verenigde Staten, de eurozone, het Verenigd Koninkrijk en andere delen van de wereld. China en Japan waren een uitzondering, met dalingen van de export en import.

Over heel 2021 groeide de wereldhandel met 10,3 procent. Daarmee ligt de handel ver boven het niveau van eind 2019, voordat de pandemie uitbrak, aldus het CPB. Met name China en andere Aziatische landen profiteerden. Door de coronacrisis was er meer vraag naar goederen in plaats van diensten, waardoor de handel werd aangejaagd.