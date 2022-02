Zorgen bij reders over lot Russische en Oekraïense zeevarenden

Nederlandse reders maken zich grote zorgen om het welzijn van vele Oekraïense en Russische bemanningsleden op hun schepen. Zij maken een relatief groot deel uit van alle zeevarenden op schepen onder Nederlandse vlag of beheer. Maar met de Russische inval in Oekraïne is het de vraag of al die medewerkers wel veilig zijn en of ze nog wel door kunnen gaan.

“Maar liefst een derde van alle kapiteins en officieren bij Nederlandse reders zijn Oekraïens of Russisch. Zij zijn niet zomaar te vervangen”, zegt Annet Koster, directeur van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR), die ook verwijst naar de krappe arbeidsmarkt. Een van de zorgen is dat Oekraïense zeevarenden die nog met verlof in hun land zijn niet naar de schepen kunnen reizen, nu president Volodimir Zelenski alle mannen in het land heeft opgeroepen mee te vechten.

“Wat betekent dat voor zeevarenden die wel op de schepen zitten en nu niet met verlof kunnen? Dat zijn enorme onzekerheden”, schetst Koster. “We staan in nauw contact met alle relevante autoriteiten om ervoor te zorgen dat de schepen veilig kunnen blijven varen ongeacht welke nationaliteiten de opvarenden hebben.”

Koster stipt ook aan dat Oekraïners en Russen vaak samen aan boord van een schip moeten werken, dit tot onderlinge spanningen kan leiden gezien de oorlog tussen de twee landen. Concrete signalen dat dit al tot spanningen op schepen leidt heeft ze nog niet. “Het is wel zo dat we meldingen krijgen dat bemanningsleden langer aan boord willen blijven, dan wel uit Rusland, dan wel uit Oekraïne.” Ook het uitbetalen van de salarissen kan een probleem worden door alle beperkingen die banken opgelegd krijgen. Vaak vragen ze dan ook om hun loon in contanten te krijgen.

Op schepen onder Nederlandse vlag, in totaal 1220, werken ongeveer 3000 Russische en 1500 Oekraïense zeevarenden.