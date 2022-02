Oekraïne naar eigen zeggen verzekerd van steun IMF

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft Oekraïne verzekerd van steun met alle mogelijke middelen. Dat zei het Oekraïense ministerie van Financiën zaterdag. Het ministerie meldde in een bericht op Twitter dat gesprekken over de precieze instrumenten voor steun aan Oekraïne worden voortgezet.

Eerder vroegen Oekraïense autoriteiten om een noodfinanciering, meldde IMF-topvrouw Kristalina Georgieva eerder al in een verklaring. De organisatie voor financiële stabiliteit onderzoekt ook of verdere hulp kan worden geboden via een eerder afgesproken steunpakket ter waarde van 2,2 miljard dollar.

De oorlog in Oekraïne heeft gevolgen voor de kredietwaardigheid van het land. De vraag daarbij is of Oekraïne op termijn zijn leningen wel kan terugbetalen.