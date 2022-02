Twitter stopt tijdelijk met advertenties in Rusland en Oekraïne

Twitter heeft alle advertenties in Rusland en Oekraïne opgeschort om ervoor te zorgen dat er geen desinformatie via promotionele berichten op het sociale netwerk wordt verzonden. Ook worden tweet-aanbevelingen ingeperkt die in tijdlijnen van gebruikers verschijnen van accounts die ze niet al volgen om verspreiding van misleidende en beledigende inhoud te beperken.

Twitter liet eerder vrijdag weten dat het “controleert op nieuwe verhalen die de Twitter-regels schenden”, nu het socialmediaplatform overspoeld wordt met berichten over de oorlog in Oekraïne.

Meta Platforms, dat eigenaar is van de sociale netwerken Facebook en Instagram, is ook bezig met het controleren en labelen van berichten van Russische staatsmedia-organisaties. De Russische regering zei eerder vrijdag dat het beperkingen instelt aan de toegang tot Facebook.