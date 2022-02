ING: vertrouwen belegger gedaald, Oekraïne grote zorg

Particuliere beleggers zijn in februari veel minder optimistisch geworden dan in de voorgaande maand. Ruim een derde van de beleggers die ING voor zijn BeleggersBarometer ondervroeg zag de portefeuille minder waard worden. Ook waren er meer beleggers bij wie de persoonlijke financiële situatie was achteruitgegaan. Spanningen in Oekraïne zagen ze als grootste bedreiging van de beurs.

De graadmeter van ING voor het beleggersvertrouwen daalde van 115 punten in januari naar 107 punten deze maand. Iedere stand boven de honderd wijst nog wel op optimisme, onder de honderd juist op pessimisme. Over de komende maanden zijn beleggers niet negatiever geworden.

Naast de gespannen situatie in Oekraïne, die de afgelopen twee dagen is uitgemond in een grootscheepse inval door buurland Rusland, vond een aanzienlijk deel van de ondervraagde beleggers (29 procent) de oplopende inflatie slecht voor de beurs. Daarnaast zag 21 procent een mogelijke stijging van de rente als een bedreiging voor de beurs.