Apple krijgt weer boete van ACM, meent zelf aan eisen te voldoen

Apple moet opnieuw een boete betalen aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Het techbedrijf voldoet volgens de marktwaakhond nog altijd niet aan de gestelde eisen voor het mogelijk maken van alternatieve betalingssystemen voor datingapps. Ook heeft de ACM geen nieuwe voorstellen ontvangen, laat een woordvoerder weten. Daarom legt de ACM voor de zesde keer een boete van 5 miljoen euro op. Apple daarentegen stelt aan de eisen te voldoen.

Datingapps zoals Tinder, Lexa en Bumble moeten van de ACM de mogelijkheid krijgen om een ander betalingssysteem te gebruiken dan dat van Apple. De appmakers moesten daarvoor wel een aparte versie van de app maken, stelde Apple. Ook rekent het Amerikaanse techbedrijf een commissie van 27 procent van apps die een ander betalingssysteem gebruiken dan dat van Apple zelf. Dat is maar iets minder dan de maximaal 30 procent die het bedrijf anders verlangt.

In een brief aan de ACM bepleit Apple dat de oplossing die het bedrijf voorstelde wel aan de eisen voldoet, meldt persbureau Reuters, dat de brief inzag. Het maken van een speciale app voor de Nederlandse App Store is volgens Apple slechts “een kleine technische verandering” en daaraan zitten geen extra kosten.

De totale boete van de ACM is inmiddels opgelopen tot 30 miljoen euro. Elke week dat Apple naar de mening van de ACM niet aan de eisen voldoet, komt daar 5 miljoen euro bovenop totdat het maximum van 50 miljoen euro bereikt is.