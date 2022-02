Banken onderuit, schone energie stijgt op Europese beurzen

De bankensector heeft op de Amsterdamse beurzen een flinke tik gekregen door financiële sancties van het Westen tegen Rusland. Onder meer ING werd fors lager gezet. Bedrijven die zich bezighouden met schone energie stegen juist. Door de oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland is de prijs van olie en gas nog verder gestegen. Bovendien hebben verschillende landen uitgesproken minder afhankelijk te willen worden van Russisch gas.

ING daalde op de Amsterdamse beurs 7,9 procent door de sancties. Zo worden verschillende Russische banken afgesloten van het internationale betalingssysteem SWIFT. ING is van de Nederlandse banken het sterkst aanwezig in Rusland en Oekraïne. Naast de uitsluiting van SWIFT wordt de toegang van de Russische centrale bank tot internationale reserves geblokkeerd. Die moet ervoor zorgen dat de Russische regering minder middelen heeft om de oorlog in Oekraïne te financieren.

In Frankfurt verloor Deutsche Bank ruim 5 procent. De Franse bank Société Générale en de Italiaanse bank UniCredit, die aanzienlijke activiteiten hebben in Rusland, zakten tot haast 11 procent. Raiffeisen Bank kelderde 15,3 procent in Wenen. De Oostenrijkse bank heeft een sterk winstgevend onderdeel in Rusland.

Siemens-dochter Siemens Gamesa steeg bijna 15 procent in Madrid. De maker van windmolens profiteerde van toegenomen belangstelling in schone energie. Onder meer Duitsland wil daar fors in gaan investeren. Ook de Deense branchegenoot Vestas steeg rond de 15 procent. Ørsted, de grootste uitbater van windmolenparken, ging haast 11 procent omhoog.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,3 procent hoger op 729,72 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 1026,88 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 1,4 procent.

De Russische beurs blijft de hele week dicht. Rusland heeft in een reactie op de sancties de verkoop van Russische aandelen door buitenlanders verboden. De roebel zakte haast een kwart in waarde ten opzichte van de Amerikaanse dollar als gevolg van de nieuwe sancties tegen Rusland. De Russische centrale bank verhoogde daarop de rente tot 20 procent om de munt te stutten.

Brentolie werd 2,9 procent duurder op 100,73 dollar per vat en de prijs van Amerikaanse olie steeg 4 procent tot 95,21 dollar. Afgelopen donderdag stegen de olieprijzen al voor het eerst sinds 2014 tot boven de 100 dollar per vat in een reactie op de Russische invasie in Oekraïne.

De euro was 1,1228 dollar waard, tegen 1,1258 dollar op vrijdag.