China is tegen sancties en uitsluiting Russische banken van SWIFT

China is tegen de sancties die het Westen heeft opgelegd aan Rusland, waaronder de uitsluiting van een aantal Russische banken van het interbancaire communicatiesysteem SWIFT. Volgens het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken gaat het om illegale en eenzijdig opgelegde sancties.

Dit standpunt hadden de Chinezen al eerder ingenomen. Een woordvoerder van het ministerie herhaalde de afwijzing van de sancties maandag tijdens de dagelijkse nieuwsbriefing.

Daarbij gaf hij ook aan dat alle partijen kalm moeten blijven en verdere escalatie van het conflict in Oekraïne moeten vermijden. Wang herhaalde verder China’s standpunt dat de veiligheidszorgen van alle landen serieus moeten worden genomen.

EU-leiders spraken afgelopen weekend onder meer af de toegang van de Russische centrale bank tot internationale reserves te blokkeren. Daarnaast sluiten de Europese Unie en bondgenoten verschillende Russische banken uit van SWIFT. Dit moet ervoor zorgen dat de Russische regering minder middelen heeft om de inval van Oekraïne te financieren.

Eerder klonk de roep om alle Russische banken uit te sluiten. Maar dat brengt ook grotere schade voor de Europese economie met zich mee, al is het maar doordat exporteurs aan Rusland betalingen mislopen en het moeilijker wordt voor gas te betalen.

SWIFT, voluit Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, verzorgt de beveiligde uitwisseling van berichten voor betaalopdrachten en andere soorten transacties tussen meer dan 11.000 financiële instellingen wereldwijd. Dit maakt snel internationaal financieel verkeer mogelijk, met dagelijks miljoenen berichten tussen banken. Zonder het systeem zijn er nog wel transacties mogelijk, maar dat duurt dan veel langer en er zijn meer kosten mee gemoeid.

Bekend is dat Rusland samen met China al enige tijd aan een alternatief werkt voor SWIFT. Dit zou door een uitsluiting aan belang kunnen winnen. Het idee om met een alternatief systeem een ban van SWIFT te omzeilen is niet nieuw. Eerder zetten verscheidene Europese landen al INSTEX op voor het verrichten van transacties met Iran. Dat land is eerder uitgesloten van SWIFT. INSTEX wordt evenwel maar weinig gebruikt omdat de Verenigde Staten ertegen zijn.