Daimler Truck stopt samenwerking met Russische Kamaz

Het Duitse Daimler Truck stopt de samenwerking met de Russische vrachtwagenfabrikant Kamaz vanwege de oorlog in Oekraïne. Kamaz is een belangrijke leverancier van trucks en andere voertuigen aan het Russische leger en ook bekend van overwinningen in de Dakar-rally. Vanwege de Russische invasie van Oekraïne staan Europese bedrijven onder toenemende druk om zich uit Rusland terug te trekken.

“In het licht van de gebeurtenissen van de afgelopen dagen hebben we besloten per direct onze zakelijke activiteiten in Rusland te stoppen”, aldus Daimler Truck. De twee bedrijven werken al twaalf jaar samen bij de bouw van truckcabines en vrachtwagens van het merk Mercedes-Benz in Rusland. Volgens Daimler Truck is die samenwerking volledig civiel. Kamaz is naar eigen zeggen de grootste truckbouwer van Rusland.

Daimler Truck werd vorig jaar afgesplitst van het moederconcern Daimler. De autotak is doorgegaan onder de naam Mercedes-Benz. Het voormalige moederconcern bezit nog altijd een belang van 15 procent in Kamaz. Mercedes-Benz zou nu snel afscheid willen nemen van die deelneming.

Het Duitse autoconcern Volkswagen zou op zijn beurt tijdelijk zijn gestopt met het leveren van auto’s die al in Rusland zijn aan lokale dealers. Mogelijk heeft Volkswagen te kampen met tekorten aan onderdelen door verstoringen van de logistieke ketens vanwege alle onrust. Vrijdag had Volkswagen al gezegd deze week twee Duitse fabrieken voor een paar dagen stil te leggen omdat er tekorten aan onderdelen zijn die in Oekraïne worden gemaakt.

De Duitse Industrie- en Handelskamer (DIHK) heeft al gewaarschuwd dat het conflict in Oekraïne de tekorten aan onderdelen nog verder kan verergeren omdat distributiekanalen extra worden ontregeld. Ook kan de industrie te maken krijgen met grotere tekorten aan bepaalde grondstoffen omdat Russische leveringen worden verstoord. Vooral een groot tekort aan palladium dreigt, aldus de DIHK. Dat metaal wordt bijvoorbeeld gebruikt in katalysatoren van auto’s.

Het Zweedse truckmerk Volvo kondigde aan tijdelijk te stoppen met de productie en verkoop in Rusland vanwege het conflict in Oekraïne. Het bedrijf heeft een fabriek in Kaluga, ten zuiden van Moskou. Ook heeft Volvo personeel voor verkoop en onderhoud in Rusland. De Russische markt is goed voor ongeveer 3 procent van de totale omzet van Volvo.