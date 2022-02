FNV roept banken op geldautomaten te behouden

Geldautomaten zijn een cruciale voorziening voor met name ouderen en kwetsbare doelgroepen en banken moeten zorgen dat die niet verdwijnen. Die oproep doet FNV Senioren naar aanleiding van cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB) over het aantal geldautomaten. Afgelopen jaar verdwenen er 879 waardoor er nu nog 4916 over zijn. De banken zouden, met name in dorpen, moeten zorgen dat geldautomaten niet verdwijnen.

Het verdwijnen van de geldautomaten gaat ten koste van de leefbaarheid, stelt FNV. Senioren, maar ook mensen met een handicap of digibeten, gebruiken vaak nog contant geld. Nu er steeds minder bankfilialen zijn, zijn zij aangewezen op geldautomaten.

“De kloof tussen mensen die digitaal wel vaardig zijn en zij die daar meer moeite mee hebben, wordt alsmaar groter. Deze tweedeling is onwenselijk”, vindt Hetty Kijzers van FNV Senioren. “We zien dat banken onder meer met computercursussen of servicepunten wel hun best doen, maar voor heel veel mensen blijft dat onvoldoende. Laten we daarom de pinautomaat in het straatbeeld houden.”