Gasunie wil leveringszekerheid van gas vergroten

Gasunie zet extra stappen om de leveringszekerheid van gas in Nederland en Europa veilig te stellen. De beheerder van energie-infrastructuur in Nederland en Duitsland wil dit jaar nog de importcapaciteit voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) in Nederland uitbreiden. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Verder gaat het concreet om de aanleg van een nieuwe opslagterminal voor lng en duurzame energie in Duitsland. Dit alles is bedoeld om de afhankelijkheid van de import van gas uit Rusland af te bouwen.

Gasunie bevriest ook alle non-operationele relaties en contacten met Russische bedrijven zoals Gazprom. Verder schort Han Fennema, topman van Gasunie, zijn werkzaamheden in het aandeelhouderscomité van gaspijpleiding Nord Stream op, niet te verwarren met de omstreden gaspijplijn Nord Stream 2. Gasunie heeft een belang van 9 procent in die al operationele pijplijn.

Daarnaast wordt samenwerking op het vlak van kennisdeling en wetenschappelijke ontwikkeling bevroren. De operationele contacten met Russische bedrijven zijn volgens Gasunie teruggebracht tot het minimumniveau dat noodzakelijk is om de leveringszekerheid van Nederland en Europa te kunnen blijven garanderen. Daarin volgt het bedrijf de lijn van het kabinet.

Volgens Fennema is het duidelijk dat de Russische inval in Oekraïne consequenties heeft voor de Europese energiepolitiek. “Als staatsdeelneming staan we intensief in contact met de Nederlandse en Duitse overheden. We delen onze kennis en expertise om de leveringszekerheid van gas op korte en langere termijn voor gezinnen en bedrijven veilig te stellen. Wij zetten hiertoe concrete stappen om zo snel mogelijk nieuwe energie-infrastructuur te bouwen.”

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz kondigde afgelopen weekend de bouw van twee energie-importterminals aan. Eén daarvan betreft een terminal in Brunsbüttel die Gasunie aan het ontwikkelen is. De gesprekken met de Duitse overheid over de bouw zijn in de afrondende fase. Gasunie hoopt nog dit jaar te kunnen starten met het aanleggen van de terminal. Deze terminal zal naast lng ook geschikt worden gemaakt voor het importeren van waterstof. Wat de kosten zijn die daarmee gemoeid zijn, is nog niet bekend. Daarover wordt met het ministerie van Financiën nog gesproken.