Kans op wanbetaling Rusland door sancties flink toegenomen

De kans dat Rusland in gebreke zal blijven met afbetalingen op zijn staatsleningen is flink toegenomen door de strengere sancties van het Westen tegen het land. De kosten voor het verzekeren van Russische staatsobligaties tegen wanbetaling stegen daardoor tot een recordniveau.

Voor een zogeheten Credit Default Swap (CDS), een verzekering tegen wanbetaling, om 10 miljoen dollar aan Russische staatsobligaties voor vijf jaar te verzekeren moest maandag 4 miljoen dollar vooraf en 100.000 dollar per jaar worden betaald. De kans op wanbetaling door Rusland ligt daarmee volgens ICE Data Services op 56 procent.

Een CDS is een manier om kredietrisico’s van een obligatie voor een bepaalde periode te verzekeren. De koper van de obligatie verzekert zich zo tegen het risico dat de verkoper van de obligatie de lening niet kan terugbetalen. Dergelijke swaps worden ook gebruikt om rente- en valutarisico’s af te dekken.

Het is voor het eerst in de geschiedenis dat de prijs voor een verzekering van Russische staatsobligaties niet langer officieel in basispunten, ofwel éénhonderdste van een procent, wordt vermeld, aangezien de verkopers van de verzekering nu een vooruitbetaling eisen. Dit geeft aan dat wanbetaling op handen is. Ook de prijzen voor eenjarige verzekeringscontracten schoten omhoog en wijzen op een kans op wanbetaling van 40 procent.

De westerse landen spraken afgelopen weekend onder meer af de toegang van de Russische centrale bank tot internationale reserves te blokkeren. Daarnaast worden verschillende Russische banken afgesloten van het internationale betalingssysteem SWIFT. Dit moet ervoor zorgen dat de Russische regering minder geld heeft om de oorlog in Oekraïne te financieren.