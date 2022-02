Oekraïense vluchtelingen kunnen ook gratis met Thalys

Oekraïense vluchtelingen kunnen gratis met de Thalys reizen. Dat heeft de uitbater van de hogesnelheidslijn tussen Parijs, Amsterdam en het Ruhrgebied bekendgemaakt op Twitter.

Thalys volgt met de stap het voorbeeld van onder meer Deutsche Bahn en de Oostenrijkse spoorwegmaatschappij OeBB. Zij maakten zondag al bekend dat Oekraïense vluchtelingen gratis van hun diensten gebruik kunnen maken. Daarmee willen de bedrijven de reis van de ontheemden makkelijker maken.

Deutsche Bahn stelt als voorwaarde dat de vluchtelingen in het bezit zijn van een Oekraïens paspoort of identiteitskaart om vast te kunnen stellen of zij recht hebben op gratis vervoer. Het is onduidelijk of Thalys vergelijkbare eisen stelt.

NS gaf eerder aan op dit moment nog geen gratis reizen aan te bieden. De spoorvervoerder sloot niet uit dat in de komende dagen alsnog aan te gaan bieden.