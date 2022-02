Ook Noors staatsoliebedrijf Equinor trekt zich terug uit Rusland

Het Noorse olie- en gasconcern Equinor trekt zich terug uit samenwerkingsverbanden in Rusland vanwege de Russische inval in Oekraïne. Het grootste energiebedrijf van Noorwegen, dat voor twee derde in handen is van de Noorse staat, had eind vorig jaar voor 1,2 miljard dollar (1,1 miljard euro) aan bezittingen in Rusland. Volgens de Noren zal de beslissing financiële gevolgen hebben voor het concern.

Volgens Equinor-topman Anders Opedal is door de huidige situatie de positie van Equinor in Rusland onhoudbaar geworden. “We zullen nu stoppen met nieuwe investeringen in onze Russische activiteiten, en we zullen het proces starten om onze joint ventures te verlaten op een manier die in overeenstemming is met onze waarden”, zei hij in een toelichting op het besluit.

De Noorse regering kondigde zondag aan Russische bezittingen uit het staatsinvesteringsfonds van 1,3 biljoen dollar te halen. Eerder besloot het Britse olieconcern BP om zijn aandelen in het Russische Rosneft van de hand te doen. Dat gebeurde nadat er een reeks maatregelen aangekondigd werden om de Russische economie te isoleren.

Equinor is al meer dan dertig jaar in Rusland actief en sloot in 2012 een samenwerkingsovereenkomst met Rosneft. De Noorse oliemaatschappij kondigde in 2020 aan de olieproductie in Rusland ruim te willen verdubbelen na de aankoop van een belang in een Rosneft-project in Oost-Siberië voor ongeveer 550 miljoen dollar.