OPEC+ gooit oliekraan volgens analisten niet extra open

De grote olieproducerende landen van oliekartel OPEC en bondgenoten zoals Rusland gaan de oliekraan bij hun aankomende maandelijkse vergadering waarschijnlijk niet extra sterk open gooien om de flink oplopende olieprijzen in toom te houden. Dat zeggen analisten in aanloop naar de bijeenkomst van de OPEC+ op woensdag.

Door de Russische invasie van Oekraïne is de prijs voor een vat Brentolie inmiddels opgelopen tot meer dan 100 dollar per vat. Ook de prijzen aan de pomp in Nederland zijn flink gestegen en de hoge energieprijzen jagen de inflatie wereldwijd fors op.

Maar de landen van de OPEC+ weigeren eigenlijk al maanden om met een grote productieverhoging te komen, ondanks dat de vraag naar olie door het aantrekken van de wereldeconomie wel flink is toegenomen. Het opvoeren van de productie gebeurt heel voorzichtig en over elke beperkte productieverhoging wordt uitgebreid vergaderd.

Alleen Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, en misschien Koeweit, zouden op korte termijn de productie extra kunnen verhogen, stelt Tamas Varga van PVM Energy. Maar of ze dat zouden willen is een tweede. Kenner Craig Erlam van Oanda denkt dat de olieproducenten de hoge prijzen in de markt wel best vinden en daarvan denken te kunnen profiteren.

Han Tan, deskundige bij Exinity, wijst erop dat van landen als Nigeria, Angola en Libië weinig mag worden verwacht. Mede door jaren van politieke instabiliteit en gebrek aan investeringen zouden zij voor een grote productieverhoging te weinig reservecapaciteit hebben.