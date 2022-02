Sluiting luchtruim zorgt voor extra druk op leveringsketens

De sluiting van grote delen van het luchtruim na sancties wegens de oorlog in Oekraïne leidt mogelijk tot verdere problemen in de toeleveringsketens, omdat ook vrachtvluchten door de maatregelen worden geraakt. Zo zijn er al meerdere vluchten geannuleerd en de verwachting is dat dit er meer worden. Ook moeten maatschappijen mogelijk omvliegen, met extra tijd- en kostendruk tot gevolg.

De Europese Unie duldt geen Russische maatschappijen meer boven haar grondgebied en ook Rusland gooit zijn luchtruim nu voor tientallen landen dicht. De sancties gaan mogelijk nog een lange tijd duren.

Door de coronapandemie is al sprake van tragere afhandeling van vrachten. Dit komt mede door de grote vraag naar vrachtcapaciteit door het herstel uit de crisis en de problemen die onder andere in het zeetransport spelen. Door opstoppingen in het wereldwijde containervervoer over zee is de vraag naar sneller luchttransport hoog. Doordat vluchten niet uitgevoerd worden, of doordat ze om Rusland heen moeten vliegen, verergeren de problemen.

Het Amerikaanse United Parcel Service en FedEx , twee van ’s werelds grootste logistieke bedrijven, zetten leveringen aan Rusland stop. Wereldwijde verhuurders van vliegtuigen melden dat ze honderden leasecontracten met Russische maatschappijen moeten beëindigen als gevolg van EU-sancties, die voorschrijven dat dergelijke contracten op 28 maart moeten aflopen.

Het Russische Aeroflot liet zondag weten dat het alle vluchten naar Europese bestemmingen zou schrappen nadat Josep Borrell, hoofd van het EU-buitenlandbeleid, aankondigde dat de EU haar luchtruim sluit voor Russisch verkeer. De Verenigde Staten overwegen soortgelijke maatregelen.