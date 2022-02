Vakbond boos op PostNL vanwege mager loonbod ondanks hoge winst

Vakbond FNV is niet te spreken over de houding van post- en pakketbedrijf PostNL tegenover de eigen medewerkers. PostNL zette over 2021 fors meer winst in de boeken en kondigde aan, naast een volgens het bedrijf in de cao afgesproken winstdeling voor personeel, vooral ook aandeelhouders te belonen.

PostNL sloot het jaar af met een brutowinst van 308 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog 250 miljoen euro. Het bedrijf profiteerde het voorbije jaar vooral van de extra coronadrukte, doordat er meer online werd gewinkeld. Ook was PostNL verantwoordelijk voor het bezorgen van de coronapost zoals uitnodigingsbrieven voor vaccinaties.

Het bedrijf kondigde aan een dividend uit te keren aan aandeelhouders en voor 250 miljoen euro eigen aandelen in te kopen. FNV vindt het onacceptabel dat het bedrijf ervoor kiest aandeelhouders te belonen, maar zijn personeel er in koopkracht op achteruit laat gaan. “Zonder het harde werk van al die pakket- en postbezorgers zou er helemaal geen PostNL bestaan”, aldus FNV-bestuurder Maadey Meuleman.

PostNL is momenteel in cao-overleg verwikkeld met de bonden. Volgens FNV wil PostNL niet verder gaan dan een loonstap van 2,5 procent, wat minder is dan de inflatie. Personeel van PostNL voerde vorige week nog actie in een roep om betere arbeidsvoorwaarden, met onder andere een eis voor een minimumloon van 14 euro per uur.

FNV hekelt ook dat het bedrijf personeel zelf fietsen en werkschoenen laat aanschaffen. Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt zouden volgens de bond goede arbeidsvoorwaarden topprioriteit moeten zijn om personeel te behouden en aan trekken.