Wapenmakers en cybersecuritybedrijven stijgen op Wall Street

Wapenproducenten en cybersecuritybedrijven waren maandag de grote winnaars op de aandelenbeurzen in New York. Die bedrijven profiteren van de hernieuwde aandacht van overheden in hun waren vanwege de oorlog in Oekraïne. Banken kregen net als in Europa rake klappen vanwege de sancties die het Westen heeft opgelegd aan Rusland, waaronder het afsluiten van verschillende Russische banken van het internationale betalingssysteem SWIFT.

Die blokkade moet ervoor zorgen dat de Russische regering minder middelen heeft om de oorlog in Oekraïne te financieren. Grote banken op Wall Street als Citigroup en Bank of America verloren tot 4,4 procent.

Defensiebedrijven als Northrop Grumman, Lockheed Martin, L3Harris Technologies, Raytheon Technologies en General Dynamics stegen tot ruim 8 procent. Diverse landen hebben wapentuig aan Oekraïne geschonken en zullen hun eigen voorraden weer willen aanvullen. Ook gaf Duitsland aan de komende tijd 100 miljard euro extra aan het leger te willen besteden.

Ook is er meer aandacht voor cyberbedreigingen vanuit Rusland, nu dat land zich door het Westen belaagd voelt. Palo Alto Networks, Fortinet, Zscaler en CrowdStrike dikten tot 7,8 procent aan.

De Dow-Jonesindex sloot 0,5 procent in de min op 33.892,60 punten. De brede S&P 500 verloor 0,2 procent tot 4373,94 punten. Alleen techgraadmeter Nasdaq eindigde in de plus en steeg 0,4 procent tot 13.751,40 punten.

De olieprijzen liepen als gevolg van de onrusten verder op. Brentolie werd 3,1 procent duurder op 100,99 dollar per vat en de prijs van Amerikaanse olie steeg 4,5 procent tot 95,75 dollar. Voor het weekend stegen de olieprijzen al voor het eerst sinds 2014 tot boven de 100 dollar per vat in een reactie op de Russische invasie in Oekraïne.

Olie- en gasconcerns als ExxonMobil en ConocoPhillips profiteerden met winsten tot 3,9 procent. Chevron dikte 2,6 procent aan. Dat concern maakte tevens bekend Renewable Energy Group (plus 40,4 procent) over te nemen.

Uber maakte bekend zijn aandelen in een samenwerkingsverband met het Russische Yandex versneld van de hand te doen en steeg 3 procent. Tesla werd 7,5 procent hoger gezet na berichten dat de vergunningsverlening voor de fabriek van de maker van elektrische auto’s in de buurt van Berlijn in de slotfase is. Delta Air Lines verloor 3,9 procent na het sluiten van het Russische luchtruim voor veel buitenlandse vluchten.

De euro was 1,1215 dollar waard, tegen 1,1228 dollar bij het slot van de Europese beurzen.