Zoom voorziet minder groei nu thuiswerken minder belangrijk wordt

Videochatdienst Zoom denkt minder hard te groeien nu thuiswerken minder noodzakelijk wordt. Het Amerikaanse bedrijf kende met name in 2020 een stormachtige groei toen bedrijven, maar ook scholen plotseling een manier zochten om op afstand contact te houden. De groeiverwachtingen van het bedrijf vallen nu echter lager uit dan analisten verwachten.

Zoom had in het slotkwartaal van zijn gebroken boekjaar, dat eind januari afliep, een omzet van een kleine 1,1 miljard dollar. Omgerekend is dat ruim 950 miljoen euro. De winst kwam uit op 420 miljoen dollar. Over heel het jaar behaalde Zoom een omzet van 4,1 miljard dollar en een nettowinst van 1,4 miljard dollar.

Voor het lopende kwartaal voorziet de onderneming een omzet die vergelijkbaar is als in het vorige kwartaal. Voor heel het boekjaar 2023, zoals Zoom het noemt, denkt het bedrijf aan een omzet van ruim 4,5 miljard dollar. Daarmee gaat de groei veel minder hard dan de afgelopen tijd. Zoom probeert wel interessant te blijven voor bedrijven door meer diensten aan te bieden dan alleen videobellen. Daarbij ondervindt het bedrijf echter concurrentie van andere ondernemingen zoals Microsoft en Google.