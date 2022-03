Amerikaans olieconcern ExxonMobil haalt personeel weg uit Rusland

Het grote Amerikaanse olie- en gasconcern ExxonMobil is begonnen met het weghalen van Amerikaans personeel uit Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Volgens een bron tegen persbureau Reuters gaat het onder meer om werknemers op olieprojecten bij het eiland Sachalin in het uiterste oosten van Rusland.

Het grootste oliebedrijf van de Verenigde Staten telde vorig jaar meer dan duizend werknemers in Rusland, met kantoren in steden als Moskou, Sint-Petersburg en Jekaterinenburg. Bij Sachalin heeft ExxonMobil drie grote offshore-olie- en gasvelden, die goed zijn voor een productie van wel 300.000 vaten per dag.

De druk op westerse bedrijven om te stoppen met de activiteiten in Rusland neemt steeds sterker toe vanwege de Russische invasie van Oekraïne. De grote olieconcerns BP, Shell en Equinor hebben al aangekondigd te vertrekken uit Rusland. Het Franse TotalEnergies stopt met nieuwe investeringen in Rusland.