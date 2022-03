Beurzen blijven in greep van zware sancties tegen Rusland

De zware sancties van het Westen tegen Rusland zullen naar verwachting de Europese beurshandel dinsdag opnieuw in de greep houden. De bankensector kreeg maandag al rake klappen door het afsluiten van verschillende Russische banken van het internationale betalingssysteem SWIFT. Defensiebedrijven lieten daarentegen stevige winsten zien doordat landen meer gaan uitgeven aan wapentuig.

In het zuidoosten van Belarus hebben een Oekraïense en een Russische delegatie gesprekken gevoerd over het stoppen van de oorlog, maar er werd geen staakt-het-vuren bereikt. Volgens de partijen volgt er mogelijk in de komende dagen een tweede gespreksronde. Ondertussen rukt een groot Russisch militair konvooi op richting de Oekraïense hoofdstad Kiev.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een vrijwel vlak begin van de nieuwe beursmaand. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine koersuitslagen te openen. Buiten het Damrak kwamen onder meer de Duitse webwinkel Zalando en maaltijdboxenbedrijf HelloFresh met cijfers.

In de Aziatische regio gingen de belangrijkste aandelenmarkten dinsdag vooruit, mede dankzij positieve cijfers over de Chinese industrie. De Nikkei in Tokio eindigde 1,2 procent hoger.

De aandelenbeurs in Moskou blijft de hele week dicht. Rusland heeft in een reactie op de sancties de verkoop van Russische aandelen door buitenlanders verboden. Alleen de handel in vreemde valuta gaat voorlopig door. De Russische roebel toonde wat herstel na de koersval een dag eerder die volgde op de zwaardere sancties tegen Rusland.

Op het Damrak gaat de aandacht uit naar Shell. Het olie- en gasconcern trekt zich grotendeels terug uit Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Daarmee volgt Shell het voorbeeld van het Britse BP en het Noorse Equinor, die ook al aankondigden afscheid te nemen van samenwerkingen met Russische staatsbedrijven. De boekwaarde van de Russische belangen bedraagt zo’n 2,7 miljard euro en Shell verwacht een verlies te lijden op de verkoop.

Heijmans heeft een voorlopige gunning gekregen van Rijkswaterstaat voor de verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en Twello. De opdracht levert de bouwer een omzet van circa 150 miljoen euro op.

Recyclingbedrijf Cabka krijgt dinsdag een beursnotering in Amsterdam. De van oorsprong Duitse onderneming voor de verwerking van plastic afval in kunststof pallets en containers krijgt zijn notering via een overname door de lege beurshuls Dutch Star Companies Two.

De euro was 1,1204 dollar waard, tegen 1,1228 dollar een dag eerder. De prijs van Amerikaanse olie steeg 1,7 procent tot 97,35 dollar per vat. Brentolie werd 1,9 procent duurder op 99,86 dollar per vat.