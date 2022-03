Bitcoin stijgt in waarde terwijl oorlog in Oekraïne voortduurt

De waarde van de bitcoin is dinsdag flink gestegen. De belangrijkste digitale munt was rond 10.15 uur zo’n 43.500 dollar (bijna 39.000 euro) waard. De oorlog in Oekraïne en de sancties op Rusland lijken de vraag naar cryptomunten te stimuleren.

De bitcoin won de afgelopen 24 uur zo’n 13 procent aan waarde volgens CoinMarketCap, dat de koersen van digitale munten bijhoudt. De waarde van de meeste cryptomunten zakte na de Russische inval in Oekraïne nog fors maar herstelde snel. De digitale munt wordt door voorstanders al jaren gezien als een veilige haven in turbulente tijden, als een soort ‘digitaal goud’.

Er zijn ook mensen die denken dat Rusland cryptomunten kan gebruiken om westerse sancties te ontlopen. Binance, de grootste cryptobeurs ter wereld, blokkeert de rekeningen van Russen die op de sanctielijst staan. Het bedrijf gaat niet alle Russen weren, zoals de Oekraïners willen. Andere cryptobeurzen nemen soortgelijke maatregelen.