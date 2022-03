Deutsche Post DHL schort pakketleveringen naar Rusland op

De Duitse post- en pakketbezorger Deutsche Post DHL heeft zijn dienstverlening naar Rusland opgeschort. De onderneming meldt dinsdag op haar website “tot nader order” geen zendingen naar Rusland meer te accepteren.

Het logistieke bedrijf verklaarde afgelopen zondag al zijn bezorgdiensten van en naar Oekraïne tijdelijk op te schorten en als gevolg daarvan geen DHL-zendingen van en naar het land te accepteren.

“Op dit moment is onze grootste zorg de veiligheid van onze medewerkers in Oekraïne, en we hebben al onze medewerkers geadviseerd om op een veilige plek te blijven. Daarom zijn kantoren en activiteiten in Oekraïne tot nader order gesloten”, aldus het bedrijf dat verder aangaf de situatie nauwlettend in de gaten te houden.

De Amerikaanse concurrenten UPS en FedEx staakten zondag ook al hun bezorgdiensten naar Rusland en Oekraïne vanwege de Russische invasie van Oekraïne.