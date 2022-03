Financieel directeur Shell weg vanwege verhuizing naar Londen

Olie- en gasconcern Shell krijgt een nieuwe financieel directeur. Sinead Gorman wordt per 1 april de financieel eindeverantwoordelijke bij het concern. Zij volgt Jessica Uhl op die vijf jaar lang over de financiën van het bedrijf ging. Voor Uhl is een langdurige verhuizing naar het Verenigd Koninkrijk niet haalbaar, zo meldt Shell. En daarom zal zij haar functie neerleggen.

Shell verplaatste onlangs zijn hoofdkantoor naar Londen. Topman Ben van Beurden en financieel directeur Uhl werken sindsdien vanuit de Britse hoofdstad. Volgens de Amerikaanse is het vanwege familieomstandigheden echter niet mogelijk om in Londen te verblijven. Uhl blijft nog wel tot 30 juni beschikbaar voor een soepele overgang, maar zal daarna Shell verlaten.

De Britse Gorman is momenteel Executive Vice President op het gebied van financiën bij Shell’s wereldwijde upstream-divisie. Ze is al sinds 1999 werkzaam bij Shell in verschillende functies.