Groeitempo industrie eurozone neemt iets af in februari

Het groeitempo van de industrie in het eurogebied is in februari licht afgenomen. Dat meldt de Britse marktonderzoeker IHS Markit op basis van definitieve cijfers. De vraag naar goederen in het eurogebied blijft volgens economen van IHS Markit sterk nu Europa de omikrongolf achter zich laat, maar de hoog oplopende inflatie en de oorlog in Oekraïne vormen wel een bedreiging.

Van de grote economieën in de eurozone groeide de Duitse industrie in februari minder hard dan in januari. De bedrijvigheid in de Franse industrie nam daarentegen juist sterk toe. De Italiaanse industrie liet een stabiele groei laten zien.

De oorlog in Oekraïne dreigt volgens econoom Joe Hayes van IHS Markit de groei van de industrie in het eurogebied wel onder druk te zetten. Ook zorgt het conflict voor meer inflatierisico door de sterk gestegen olieprijzen.

De Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi) waarschuwde eerder al dat de oorlog in Oekraïne de Nederlandse industrie zal opzadelen met hogere kosten. Zo zullen onder meer de prijzen voor olie, gas en metaal naar verwachting verder oplopen. Ook zullen ondernemers last krijgen van de sancties tegen Rusland.