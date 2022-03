Grote filmstudio’s tonen geen nieuwe films in Rusland om invasie

Een aantal grote filmstudio’s laat geen nieuwe films in bioscooppremière gaan in Rusland. Het is een reactie op de grootschalige invasie van Oekraïne. Disney was de eerste die tot het besluit kwam en daardoor zal de Pixarfilm ‘Turning Red’, over een meisje dat verandert in een reuzenpanda, voorlopig niet te zien zijn in Rusland. Filmstudio’s Warner Bros en Sony brengen ook geen nieuwe films uit in het land.

Warner zou later deze week ‘The Batman’ in première laten gaan. Sony heeft later deze maand de vampierfilm Morbius op de planning staan en die zou volgens filmsite IMDB als eerste te zien zijn geweest in Rusland.

Afgelopen weekend heeft de Oekraïense Filmacademie een petitie online gezet waarin wordt opgeroepen tot een internationale boycot van de Russische cinema. Het is een belangrijke markt voor Hollywood. Vorig jaar werd er 601 miljoen dollar (537 miljoen euro) verdiend met de verkoop van bioscoopkaartjes in Rusland. Dat was bijna 3 procent van het wereldwijde totaal.