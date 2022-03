Grote Nederlandse bedrijven verlaten Rusland vooralsnog niet

Grote buitenlandse bedrijven als Shell en BP hebben aangekondigd om zich grotendeels terug te trekken uit Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Maar van grote Nederlandse bedrijven is zo’n krachtig signaal nog niet gekomen. Onder meer Philips, Heineken en ING zeggen de situatie in de gaten te houden en nog te kijken wat de sancties tegen Rusland precies voor gevolgen hebben.

Philips heeft zo’n 600 mensen aan het werk in Rusland. Zij ondersteunen ziekenhuizen om de gezondheidszorg in het land te moderniseren. Het is voor Philips nog niet duidelijk wat de eventuele impact is van de sancties. Het zorgtechnologieconcern is dat nog aan het bestuderen en verbindt hier dus nog geen conclusies aan.

Heineken maakt in Rusland onder meer de bieren Zhigulevskoe en Oxota voor de lokale markt. Maar Heineken kan niet zeggen of de sancties gevolgen zullen hebben op de werkzaamheden van het bedrijf.

Van de Nederlandse banken is ING het sterkst vertegenwoordigd in Rusland. Met circa 300 medewerkers richt het financiële concern zich daar op zakelijke klanten. Een woordvoerder zegt dat de bank de situatie nauwlettend volgt, maar is nog niet aan te geven wat de sancties teweeg brengen.

Bij scheepsbouwer Damen is ook nog veel onduidelijk over de gevolgen voor opdrachtgevers uit Rusland. Damen heeft diverse lopende contracten in Rusland, inclusief verplichtingen, legt een woordvoerder uit. Damen kan die contracten volgens hem niet zomaar eenzijdig verbreken.

Verder verkoopt Unilever onder meer ijsjes van Cornetto en Magnum en verzorgingsproducten van Axe en Dove in Rusland. Het levensmiddelenconcern laat weten bezorgd te zijn over de ontwikkelingen en zich te richten op de veiligheid van werknemers. Unilever wil niet zeggen of de situatie in Oekraïne gevolgen kan hebben voor de werkzaamheden in Rusland.

Datzelfde geldt voor maritiem dienstverlener Van Oord. “Het is een onderwerp dat actueel is binnen het bedrijf”, is alles wat een woordvoerster kwijt wil. Investeerder Prosus vindt het in dit stadium te vroeg om te speculeren over de gevolgen van de oorlog. Het kan dan ook niet zeggen wat de invloed is op de investeringen van de onderneming in Russische bedrijven.

Het afstoten van activiteiten in Rusland, zoals Shell heeft aangekondigd, is momenteel overigens niet zo simpel. Rusland heeft een tijdelijk verbod ingesteld voor buitenlandse investeerders op de verkoop van hun Russische bezittingen, om de uittocht van investeringen in het land te beperken.