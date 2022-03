Harley-Davidson en Jaguar Land Rover stoppen ook in Rusland

De Amerikaanse motorfietsenbouwer Harley-Davidson en het Britse autobedrijf Jaguar Land Rover stoppen met leveringen aan Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Steeds meer westerse bedrijven staken hun activiteiten in Rusland in verband met de Russische invasie van Oekraïne en de harde economische sancties die worden opgelegd aan Moskou.

Jaguar Land Rover zegt dat vanwege het conflict er grote uitdagingen zijn bij het leveren van auto’s aan Rusland en meldt de situatie nauwlettend in de gaten te houden. De Britse minister van Economische Zaken verwelkomde het besluit van Jaguar Land Rover. Harley-Davidson gaf geen nadere details over het besluit om de leveringen van zijn motorfietsen aan Rusland stil te leggen.

Ook andere grote bedrijven waaronder de olieconcerns Shell en BP, de truckbouwers Daimler Truck en Volvo, het Deense containerconcern Maersk en de Amerikaanse autoproducent General Motors (GM) hebben gezegd afscheid te nemen van de activiteiten in Rusland of die op te schorten vanwege de oorlog in Oekraïne.