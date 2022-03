IATA: herstel luchtvaart iets trager door Oekraïne-crisis

Het herstel van de luchtvaartsector loopt op de korte termijn vertraging op als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de daaropvolgende sancties tegen Rusland. Dat zegt de internationale luchtvaartorganisatie IATA. Zo is het voor veel maatschappijen voorlopig niet mogelijk om van en naar Rusland te vliegen. Ook het Russische luchtruim is voor maatschappijen uit diverse landen verboden terrein. Een aantal maatschappijen zag zich daarop genoodzaakt vluchten te annuleren.

De luchtvaartsector is nog herstellende van de coronacrisis. Door het virus en de reisbeperkingen werd de luchtvaart gedurende twee jaar keihard geraakt. Meerdere maatschappijen werden met leningen en garanties van overheden in de lucht gehouden. De laatste maanden was er echter sprake van duidelijk herstel.

Volgen IATA zullen de passagiersaantallen pas tegen 2024 weer op het niveau van voor de crisis zitten. Vorig jaar lag het aantal reizigers op nog geen 50 procent van voor de crisis. Maar met de vaccinatieprogramma’s op stoom en de coronamaatregelen die op steeds meer plekken worden geschrapt neemt de vraag naar vliegtickets toe. Dit jaar zal de passagiersstroom op 83 procent van voor de crisis uitkomen. Een jaar later zal dit 94 procent zijn. In 2024 zullen er met een verwachte 4 miljard reizigers weer meer mensen vliegen dan voor de crisis.

Volgens IATA-topman Willie Walsh is er genoeg reden positief te zijn over het herstel. “Er is nog een lange weg te gaan om een normale situatie te bereiken, maar de prognose voor de ontwikkeling van het aantal passagiers geeft goede redenen om optimistisch te zijn.” De IATA roept overheden andermaal op de nog geldende reisbeperkingen, zoals testen en quarantaineplicht ,weg te nemen voor mensen die gevaccineerd zijn. Ook omdat reizigers in de ogen van IATA geen groter risico vormen voor de verspreiding van corona dan de lokale bevolking van landen zelf.