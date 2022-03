Ministers van Financiën G7-landen praten over crisis Oekraïne

De ministers van Financiën van de landen van de G7, de groep rijke industrielanden die bestaat uit de Verenigde Staten, Duitsland, Canada, Frankrijk, Italië, Japan en het Verenigd Koninkrijk, komen digitaal bijeen om over de situatie in Oekraïne te praten. Mogelijk komen de landen tot een akkoord over extra steun aan Oekraïne. De Europese Unie is ook altijd vertegenwoordigd in het overleg.

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba zei afgelopen weekend nog dat hij nieuwe sancties tegen Rusland heeft besproken met de ministers van Buitenlandse Zaken van de G7. Daarbij zouden die landen volgens hem bereid zijn om wapens, militaire uitrusting en financiële steun te geven aan Oekraïne.

De bedoeling is om Oekraïne op korte termijn van meer financiële middelen te voorzien, zei de president van de Wereldbank, David Malpass, eerder. Ook zullen de G7-ministers praten over de uitbreiding van het sanctiepakket tegen Rusland.