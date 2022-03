Nederlanders kunnen weer belastingaangifte doen

Nederlanders kunnen vanaf dinsdag 1 maart weer hun belastingaangifte doen. Ondernemers en particulieren hebben tot 1 mei de tijd om de aangifte over 2021 bij de Belastingdienst in te leveren.

Nederlanders die vanwege de coronacrisis of om een andere reden later aangifte willen doen, kunnen de Belastingdienst vragen om uitstel. Wie voor 1 april alles doorgeeft, krijgt uiterlijk 1 juli te horen of ze geld terugkrijgen of moeten betalen.

Vorig jaar kreeg de Belastingdienst 9,8 miljoen aangiften voor de inkomstenbelasting binnen en dat was volgens de fiscus een record. Door technische problemen aan het begin van de periode waarin aangifte kon worden gedaan, werd de termijn destijds met een week verlengd tot 8 mei. Volgens de Belastingdienst werd 98 procent van de aangiften voor 1 juli verwerkt.