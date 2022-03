Nederlandse autoverkopen licht toegenomen na maanden van daling

De Nederlandse verkoop van nieuwe personenauto’s is vorige maand hoger uitgekomen dan in dezelfde maand vorig jaar. Volgens autobrancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging vertoonde de hoeveelheid geregistreerde auto’s in februari na maanden van daling weer een lichte stijging.

Er werden 22.860 voertuigen op kenteken gezet. Dat is bijna 6 procent meer dan een jaar eerder. Vooral de KIA Picanto, de KIA Niro en de Volvo XC40 werden relatief veel verkocht. In januari kelderden de verkopen nog ruim 11 procent.

Of met deze toename het tij is gekeerd en de stijging komende maanden doorzet, is volgens de branche nog niet te zeggen. Dat komt door de aanhoudende wereldwijde tekorten aan computerchips die de autoproductie naar verwachting tot in de tweede helft van dit jaar parten blijven spelen. Daardoor lopen lopen de leveringen van nieuwe auto’s vertraging op.

BOVAG en RAI Vereniging rekenen er vooralsnog op dat de verkopen dit jaar in totaal uitkomen op 391.000 nieuwe auto’s. Dat zou wel een duidelijke verbetering zijn ten opzichte van vorig jaar. Toen bleef de teller nog steken op 322.831 auto’s.